Российский режиссер в третий раз не получил «Оскар»

Режиссер Бронзит в третий раз не получил «Оскар» за короткометражную анимацию

Российский художник-аниматор, режиссер и сценарист Константин Бронзит вновь не получил «Оскар» за «Лучший анимационный короткометражный фильм». Трансляция премии велась на телеканале ABC.

В этом году Бронзит был номинирован на «Оскар» в третий раз. Однако его картина «Три сестры» не смогла выиграть в номинации, как и предыдущие две работы: «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). На этот раз статуэтка досталась канадским режиссерам Крису Лэвису и Мацеку Щербовски за «Девушку, которая плакала жемчугом».

За награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» также боролись картины «Вечнозеленый» (США), «Бабочка» (Франция) и «Пенсионный план» (Ирландия).

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом признали триллер «Битва за Битвой» Пола Томаса Андерсона. Ему также вручили награду за лучшую режиссуру и сценарий. В номинации «Лучший актер первого плана» выиграл Майкл Б. Джордан, сыгравший братьев-близнецов в «Грешниках». Статуэтку в номинации «Лучшая актриса первого плана» забрала звезда «Хамнета» Джесси Бакли. Самые яркие кадры с «Оскара-2026» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее Бронзит оценил соответствие своего «оскаровского» мультфильма западной повестке.