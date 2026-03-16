Россияне рассказали о своем отношении к финансовым блогерам

Только четверть опрошенных россиян действительно следят за финансовыми блогерами. При этом заметная часть аудитории почти не проверяет советы инфлюенсеров, а 13% опрошенных признались, что из-за таких рекомендаций потеряли деньги. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Исследование показало, что постоянно подписаны на каналы о финансах, инвестициях и заработке только 26% респондентов. У 41% финансовые инфлюенсеры лишь время от времени появляются в ленте, 19% обращаются к такому контенту только при необходимости, а для 14% подобные каналы в соцсетях вообще не представляют особого интереса.

При этом отношение к финансовым блогерам у аудитории оказалось довольно благожелательным. Почти половина опрошенных — 48% — заявили, что доверяют им больше, чем традиционным источникам вроде новостей, банковской аналитики и советников. Еще 31% сказали, что доверяют блогерам и классическим источникам примерно одинаково. Меньше доверия к инфлюенсерам испытывают 19% респондентов, а еще 2% смотрят такой контент скорее из любопытства, но всерьез к рекомендациям не относятся.

Главным критерием при выборе финансового блогера для россиян стали отзывы в интернете и рекомендации знакомых — на это указали 26% участников опроса. Для 21% важно, чтобы на канале не было агрессивной рекламы и навязчивых призывов купить курс. Еще 18% ценят понятную подачу и умение простыми словами объяснить сложные финансовые темы.

Формальные признаки экспертизы для аудитории оказались менее значимыми. Только 15% респондентов обращают внимание на наличие профильного финансового образования у блогера, 13% важна прозрачность его собственного портфеля и демонстрация реальных сделок, 4% считают плюсом работу в известной компании или наличие лицензии ЦБ, а 3% ориентируются на число подписчиков и лайков.

При этом привычка перепроверять советы финансовых инфлюенсеров у россиян выражена слабо. Лишь 26% опрошенных заявили, что проверяют такую информацию перед тем, как принять решение, например купить актив. Еще 39% обращаются к другим источникам только в том случае, если рекомендация кажется сомнительной. Редко перепроверяют советы 28% участников исследования, а 7% признались, что не проверяют их вообще и действуют сразу.

Опрос также показал, что доверие к инфлюенсерам не всегда проходит для аудитории без последствий. О том, что решения по советам блогеров оказались вполне успешными, заявили 31% респондентов. Еще 29% рассказали, что скорее зря потратили время, но без прямых финансовых потерь. 27% отметили, что избежали ошибок благодаря осторожности и воспринимали рекомендации лишь как ориентир. Однако 13% участников опроса сообщили, что действительно потеряли деньги, доверившись финансовым блогерам.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

