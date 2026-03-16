Дмитриев спрогнозировал повышение цен на нефть

Стоимость нефти в ближайшие недели может превысить $150 за баррель. Такое мнение в соцсети X выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что это может произойти из-за того, что перебои в поставках нефти отражаются не только на логистике, но и на самой добыче.

Таким образом Дмитриев прокомментировал статью газеты Wall Street Journal, согласно которой главы американских нефтяных компаний предупредили руководство США, что энергетический кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, усугубится.

При этом газета Financial Times писала, что нефтяные компании США могут оказаться в числе главных бенефициаров глобального энергетического кризиса, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, и заработать более $63 млрд по итогам года. За один только март их дополнительная прибыль может достичь $5 млрд.

Ранее на Западе предупредили о рисках остановки судоходства из-за цен на мазут.