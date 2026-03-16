В России планируют ограничить стоимость выплаты по ОСАГО

«Известия»: в России запретят выплаты по ОСАГО выше 400 тысяч рублей
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, подобное решение заложено в сокращенную версию реформы натурального возмещения, которая призвана повысить долю ремонта средств передвижения.

Уфимцев рассказал, что в последние годы распространилась практика взысканий по страховке сверх лимита через суд. Зачастую это происходит при участии автоюристов, которые выкупают у пострадавших право требования, а после — добиваются выплат на миллионы.

По мнению руководителя РСА, подобную практику следует прекратить. Если страховая не смогла организовать ремонт из-за нехватки запчастей и долгих сроков доставки, то максимум, что она заплатит — 400 тысяч рублей.

«Все, что выше этой суммы, нужно взыскивать с виновника аварии», — заявил Уфимцев.

Также за счет законопроекта хотят ограничить круг получателей компенсации и увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней.

3 февраля сообщалось, что Центральный Банк России совместно со страховыми компаниям провел совещание, на котором, в частности, были рассмотрены варианты реформирования системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО.

 
