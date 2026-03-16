В России растет спрос на «немодных» специалистов среднего звена

Сейчас среди колледжных специальностей наиболее перспективны те, которые связаны с цифровизацией, техникой, здравоохранением, инфраструктурой и экологией. Работодателям все больше нужны не только «звездные» айтишники с высшим образованием, но и грамотные специалисты среднего звена: те, кто умеет поддерживать IT-инфраструктуру, работать с промышленным оборудованием, робототехникой, станками с ЧПУ.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Попкова, доктор экономических наук, профессор РУДН.

«Отдельный большой блок — медицина и социальная сфера. Из‑за старения населения и перегруженности системы здравоохранения стабильно растет спрос на медсестер, фельдшеров, лаборантов, а также на специалистов по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. Эти профессии редко оказываются «модными» в медиа, но на практике дают очень устойчивую занятость», — рассказала она.

Традиционные рабочие специальности вроде электромонтеров, сварщиков, токарей, монтажников инженерных систем тоже становятся «новой классикой».

«Промышленность, стройка, ЖКХ и крупные инфраструктурные проекты постоянно испытывают кадровый голод. Успешный выпускник колледжа здесь может довольно быстро вырасти до мастера, бригадира или технаря, который уже руководит людьми и процессами», — подчеркнула профессор.

По словам Попковой, параллельно растет значение логистики и электронной торговли. Это не только курьеры, но и люди, которые умеют организовывать склад, настраивать процессы доставки, работать с программами учета, маркетплейсами и клиентским сервисом. Бизнесу нужны те, кто понимает «железо» и цифровые инструменты одновременно.

«И наконец, постепенно формируется спрос на «зеленые» профессии. Компании все чаще сталкиваются с экологическими требованиями и отчетностью, поэтому им нужны техники и лаборанты, которые могут измерять загрязнения, контролировать отходы, качество воды и воздуха, помогать внедрять простые природоохранные решения на практике», — поделилась эксперт.

Общий принцип такой: действительно перспективные колледжные профессии встроены в долгие тренды — цифра, демография, урбанизация, экология. Они дают понятный, доступный вход после 9 класса и при этом оставляют возможность роста: человек может рано выйти на рынок труда, набрать практику и, если захочет, позже пойти в вуз по сокращенной программе.

«Для многих это становится не «компромиссом», а осознанной стратегией: сначала получить прикладную профессию и финансовую самостоятельность, а затем добирать высшее образование уже с пониманием, куда он движется», — резюмировала специалист.

