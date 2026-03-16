В одном из московских аэропортов введены временные ограничения

Росавиация: Жуковский обслуживает рейсы по согласованию
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Жуковский ... принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Жуковского.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице еще два беспилотника. Таким образом общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 38.

16 марта Собянин также сообщал, что более чем за сутки на подлете к Москве было ликвидировано 139 дронов.

Вечером 15 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Еще три беспилотника уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

 
