Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Исхудавшая Пугачева начала ходить с тростью

alin.ka_17/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева появилась на публике с тростью. Фотографию исполнительницы с этой вещью опубликовала поклонница артистки в социальной сети.

На снимке запечатлена Пугачева вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). При этом правой рукой она опирается на трость.

12 марта директор Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Газетой.Ru» отказалась комментировать возможный приезд певицы в апреле на заседание суда по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Первое заседание по иску Бородина к певице состоялось 10 марта. По словам главы ФПБК, он беседовал с представительницей артистки. Он рассказал «Газете.Ru», что разговор прошел спокойно. Бородин потребовал, чтобы судебное разбирательство было открытым и чтобы Пугачева приехала в Россию. Он заявил, что юрист исполнительницы пообещала передать ей эти слова.

Глава ФПБК хочет взыскать с певицы 5 млн рублей. При этом он отметил, что понимает невозможность получения всей суммы.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева переехала вместе с Галкиным и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по разным странам. Их замечали в Латвии и Франции, однако основное место проживания — Израиль, где дети учатся в частной гимназии. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее Пугачева обратилась к своим врагам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!