Исхудавшая Пугачева начала ходить с тростью

Певица Алла Пугачева появилась на публике с тростью. Фотографию исполнительницы с этой вещью опубликовала поклонница артистки в социальной сети.

На снимке запечатлена Пугачева вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). При этом правой рукой она опирается на трость.

12 марта директор Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Газетой.Ru» отказалась комментировать возможный приезд певицы в апреле на заседание суда по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Первое заседание по иску Бородина к певице состоялось 10 марта. По словам главы ФПБК, он беседовал с представительницей артистки. Он рассказал «Газете.Ru», что разговор прошел спокойно. Бородин потребовал, чтобы судебное разбирательство было открытым и чтобы Пугачева приехала в Россию. Он заявил, что юрист исполнительницы пообещала передать ей эти слова.

Глава ФПБК хочет взыскать с певицы 5 млн рублей. При этом он отметил, что понимает невозможность получения всей суммы.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева переехала вместе с Галкиным и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по разным странам. Их замечали в Латвии и Франции, однако основное место проживания — Израиль, где дети учатся в частной гимназии. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее Пугачева обратилась к своим врагам.