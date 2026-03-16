Депутаты Европарламента опозорились из-за Ирана

Le Parisien: депутаты Европейского парламента не смогли найти Иран на карте мира
Депутаты Европейского парламента не смогли найти Иран на карте мира. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Видео с неправильными ответами парламентариями было записано в начале марта, однако общественность обратила на это внимание только на минувших выходных.

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия... Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента», — сказано в публикации издания.

Например, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц перепутала Иран с Болгарией, а ее коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер вместо Исламской Республики указала на Турцию.

На прошлой неделе четыре источника газеты Financial Times в европейских дипломатических кругах назвали катастрофой утрату интереса США к Украине из-за боевых действий в Иране. По словам собеседников издания, Вашингтон в целом «нейтрально» подходил к своей посреднической миссии по урегулированию конфликта на Украине и не имел четкой заинтересованности в конкретных условиях мирного соглашения.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке.

 
