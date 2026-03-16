Дмитриев задал Трампу вопрос о судьбе Североатлантического альянса

Дмитриев после слов Трампа задумался о будущем НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал президенту США Дональду Трампу вопрос о будущем НАТО. Запись об этом глава РФПИ разместил на своей странице в социальной сети Х.

Дмитриев прокомментировал высказывание главы Белого дома о возможности плохого будущего для Североатлантического альянса. «Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — спросил он.

16 марта Трамп в интервью британской газете заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если страны НАТО не дадут ответ на запросы Соединенных Штатов о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Ранее в Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив.