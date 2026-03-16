Россиянам рассказали, как вычислить нелегальные сигареты

Россиянам, которые хотят понять, легальные перед ними сигареты или нет, в первую очередь стоит смотреть на код маркировки, цену и обязательные данные на пачке. Если код «Честного знака» отсутствует, не считывается или товар продают подозрительно дешево, это уже серьезный повод насторожиться. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В России маркировка табачной продукции обязательна, а с 2021 года для сигарет и папирос действует единая минимальная цена. На 2026 год Минсельхоз установил ее на уровне 153 рублей за пачку. Один из главных признаков легальной продукции — наличие цифрового кода маркировки. Еще один важный ориентир для покупателя — цена. Стоимость ниже единой минимальной цены должна насторожить, поскольку в цене легальной пачки велика доля акциза и НДС. Кроме того, на каждой пачке указывается максимальная розничная цена, выше которой продавать товар нельзя. Иначе говоря, легальная продукция должна укладываться в установленный государством ценовой коридор: не ниже ЕМЦ и не выше МРЦ», — предупредил Щербаченко.

Он добавил, что покупателю также стоит обращать внимание на оформление пачки: на ней должны быть указаны сведения о производителе, предупреждения на русском языке о вреде потребления табачной продукции, а сама упаковка должна содержать обязательную маркировку и иные предусмотренные законом элементы идентификации. Если часть обязательных данных отсутствует или пачка выглядит кустарно, риск столкнуться с контрафактом заметно выше, предупредил экономист.

По его словам, задача государства состоит в том, чтобы разграничить легальный и нелегальный сегменты и лишить производителей контрафакта возможности демпинговать за счет ухода от налогов и обязательных требований.

Ранее россиян предупредили об опасности курения в мороз.