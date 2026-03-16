Сборная Китая стала победителем медального зачета Паралимпиады-2026

Сборная Китая досрочно обеспечила победу в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что спортсмены из Китая получили 15 золотых наград. Второе место заняла сборная США с 12 победами. Спортсмены из России заработали восемь золотых медалей и заняли третье место в общем зачете.

До этого президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о выплате в размере 1 миллиона рублей всем российским спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх 2026 года.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее в ПКР сообщили, что россияне примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады.

 
