В небе над Ярославлем прогремели взрывы

SHOT: над Ярославлем прозвучало не менее трех взрывов

Над Ярославлем прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, они слышали в небе звук двигателя пролетавшего беспилотника. Затем в центре и на юге города раздалось не менее трех взрывов.

Официальной информации о происшедшем пока нет.

16 марта стало известно, что средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 2970 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

За день до этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал поселок Коренево, из-за чего ранения получили три человека.

14 марта украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области.

Ранее в Волгораде беспилотник попал в многоквартирный дом.