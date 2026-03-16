Власти сообщили, что атака беспилотников на Москву продолжается

Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 155 БПЛА за выходные дни

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max о новых сбитых на подлете к столице беспилотниках.

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО (силы противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») Минобороны», — поделился мэр Москвы.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбили 139 беспилотников.

Вечером 15 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Еще три беспилотника уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.