Россиянам рассказали, кто получает штраф за оскорбление в интернете

Адвокат Зотова: за оскорбление в интернете штрафуют при доступе третьих лиц к нему
Штрафы за оскорбления в интернете в России применяются сравнительно редко, а число таких дел не показывает заметного роста. Однако ужесточение ответственности все же может повлиять на культуру общения в сети, если наказание станет ощутимым, а информация о таких решениях начнет распространяться шире. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат КА «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.

«На практике ключевое значение имеет то, был ли доступ к оскорблению у третьих лиц. Если сообщение, публикация или высказывание мог прочитать или услышать кто-то еще, помимо адресата, такое оскорбление рассматривается как публичное. Если же с содержанием мог ознакомиться только тот человек, которому оно адресовано, речь идет о частном оскорблении. К ответственности за оскорбления в сети могут привлечь не только физическое, но и юридическое лицо. Это возможно в тех случаях, когда действия унижают честь и достоинство конкретного человека в неприличной форме, то есть в форме, которая противоречит общепринятым нормам поведения и морали», — отметила Зотова.

По словам адвоката, такая ситуация может возникнуть, например, если человек получил оскорбительное сообщение от имени компании. Еще один вариант — размещение подобных высказываний на официальной странице или в канале юридического лица, сказала эксперт. В первом случае речь может идти о частном оскорблении, во втором — о публичном, предупредила Зотова.

Оценивая правоприменительную практику в России, адвокат отметила, что штрафы за оскорбления в интернете используются нечасто. При этом число подобных дел сейчас не растет, уточнила Зотова.

«Вместе с тем ужесточение ответственности способно повлиять на поведение пользователей в сети. Особенно заметным такой эффект может быть в случае, если размеры штрафов окажутся значительными, а сведения о назначении наказания станут публичными и начнут шире обсуждаться. В этом случае риск санкций может стать для части пользователей дополнительным сдерживающим фактором», — заключила Зотова.

За оскорбления в интернете предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от статуса нарушителя и публичности высказывания. Так, за оскорбление в личной переписке физическим лицам может грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а компаниям — до 200 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как избежать штрафа за мат в интернете.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
