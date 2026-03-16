Кардиолог назвала неочевидные признаки, что ваше сердце сбоит

Врач Зебелян: боль в верхней части живота может говорить о проблемах с сердцем

Многие люди хорошо знают классические признаки сердечных заболеваний — например, боль в груди или одышку. Однако нарушения в работе сердца могут проявляться и менее очевидными симптомами, которые нередко остаются без внимания. О таких признаках «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян.

По словам специалиста, одним из возможных сигналов может быть головная боль, особенно если она возникает в затылочной области. Иногда именно она становится единственным проявлением повышения артериального давления, поэтому при появлении подобного симптома стоит измерить давление.

«Головокружение и обмороки также могут быть связаны с нарушениями в работе сердца, прежде всего с аритмией — неправильным ритмом сердечных сокращений. При некоторых формах аритмий кровообращение становится менее эффективным, из-за чего ухудшается кровоснабжение головного мозга. Это может приводить к головокружению и даже кратковременной потере сознания», — пояснила Зебелян.

Еще одним неочевидным симптомом, который иногда связан с сердечными проблемами, врач назвала боль в верхней части живота.

«Не всегда дискомфорт в верхней части живота связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях подобные ощущения могут быть проявлением сердечной боли, которая распространяется по нервным путям и ощущается именно в этой области», — объяснила кардиолог.

Кроме того, по словам специалиста, внимание стоит обращать на изменения на коже. Речь идет о ксантомах — желтоватых бляшках или узелках под кожей, которые формируются из-за накопления холестерина, — а также о ксантелазмах, появляющихся в области век.

«Такие образования могут свидетельствовать о гиперхолестеринемии, то есть повышенном уровне холестерина в крови. А гиперхолестеринемия, в свою очередь, является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала врач.

Кардиолог добавила, что на повышенный уровень холестерина и развитие атеросклероза могут указывать и другие симптомы. Среди них — боль в икроножных мышцах при ходьбе, онемение ног, а также выпадение волос на ногах. Подобные проявления могут быть связаны с отложением холестерина в артериях нижних конечностей.

«А поскольку атеросклероз — это процесс, который затрагивает все артерии организма, то при наличии изменений в сосудах ног вполне возможно, что подобные проблемы уже есть и в артериях сердца, даже если они пока не проявляются ярко», — подчеркнула Зебелян.

В заключение специалист отметила, что перечисленные симптомы не всегда прямо указывают на заболевания сердца, так как они могут быть связаны и с другими причинами.

«Поэтому при их появлении лучше обратиться к врачу, чтобы пройти консультацию и необходимые обследования. Это поможет своевременно выявить проблему и определить дальнейшую тактику лечения», — резюмировала специалист.

Ранее кардиолог предупредила о критически опасном действии первой помощи.