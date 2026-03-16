Названо количество сахара, которое может содержаться в натуральных лимонадах

Один стакан (250 мл) натурального лимонада, который многие воспринимают как более полезный, может содержать до 10–12 чайных ложек сахара, что превышает всю суточную норму свободных сахаров для взрослого по рекомендациям ВОЗ, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Подобный «сладкий удар» вызывает резкие скачки инсулина, нарушает баланс микрофлоры кишечника, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и усугубляет течение многих хронических состояний.

«К счастью, существует множество вкусных и здоровых альтернатив, которые не только утоляют жажду, но и приносят пользу организму. Первый вариант — это свежевыжатые овощные и фруктово-овощные соки, которые стоит разбавлять водой. Идеальная комбинация: морковь, огурец и яблоко в пропорции 1:2:0,5 с добавлением лайма и имбиря. Такой микс богат витаминами, антиоксидантами и, если не процеживать тщательно, ценной клетчаткой. Имбирь в составе стимулирует пищеварение и уменьшает метеоризм, а лайм, источник лимонной кислоты, помогает усваивать жиры. Пейте такой напиток не натощак, разбавляя минеральной водой без газа один к одному, чтобы снизить гликемическую нагрузку и защитить слизистую», — рассказала врач.

Вторая группа — ферментированные напитки, такие как домашний квас (например, овсяный без сахара) или комбуча с минимальным его добавлением.

«Они являются природным источником пробиотиков (лакто- и бифидобактерий), которые восстанавливают микробиоту после пищевых излишеств, улучшают перистальтику и помогают детоксикации за счет органических кислот. Ключевое правило: избегайте магазинных вариантов с сиропами, где сахара может быть даже больше, чем в коле. Третья отличная альтернатива — травяные настои с натуральной стевией, которая имеет нулевой гликемический индекс, не влияет на уровень инсулина», — посоветовала доктор.

По словам диетолога, такая замена сахаросодержащих напитков на более полезные варианты — хорошая профилактика дисбиоза и метаболических нарушений.

«Помните, что цель — не заменить один сахар на другой (мед, сиропы), а выбрать напитки с натуральными компонентами, низким гликемическим индексом и пробиотическим потенциалом. Если у вас есть диагностированные заболевания ЖКТ или диабет, перед употреблением ферментированных напитков обязательно проконсультируйтесь с врачом», — заключила врач.

