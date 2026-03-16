Стало известно об увеличении поставок гречки из России в США

Поставки гречки из России в США в январе выросли почти вдвое
Импорт Соединенными Штатами гречки из России в январе этого года вырос в годовом выражении почти в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американской таможни.

США за январь импортировали на чуть более чем $166 тысяч - в 2,9 раза больше, чем в декабре, и в 1,7 раза больше, чем в январе 2025 года. В публикации отмечается, что данная сумма стала максимальной с ноября прошлого года.

На втором месте по количеству поставляемой в Соединенные Штаты гречки оказалась Канада ($132,7 тысячи долларов), на третьем — Украина ($22,5 тысячи), на четвертом и пятом — Китай и Литва ($13,4 тыс. и $12,1 тыс.).

До этого стало известно, что Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Кроме того, экспорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года.

Ранее Россия стала крупнейшим поставщиком куриных лапок в Китай.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
