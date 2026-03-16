Иркутская авиакомпания не может получить сертификат на перевозки после авиакатастрофы

Иркутская региональная авиакомпания «Ангара» спустя семь месяцев после авиакатастрофы в Тынде не может восстановить сертификат на пассажирские перевозки. Об этом сообщает «ИрСити».

После инцидента компания лишилась ряда сертификатов, включая разрешение на коммерческие пассажирские перевозки. Росавиация в июле аннулировала сертификат на техобслуживание авиапарка «Ангары», в августе — отозвала лицензию на подготовку бортмехаников, а в ноябре — аннулировала сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

В начале 2026 года «Ангара» поменяла название на «И8». Теперь она осуществляет полеты по сертификату на авиационные работы с помощью вертолетов.

По словам ведущего эксперта Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, сертификат на коммерческие перевозки компании был аннулирован без возможности восстановления. Чтобы получить вновь этот сертификат, требуется новая подача на общих основаниях, «как для создания авиакомпании заново», добавил он.

Авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля 2025 года при повторном заходе самолета ХабаровскБлаговещенск — Тында на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей — спасти никого не удалось. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

Ранее МАК назвал причину крушения Ан-24 под Тындой.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
