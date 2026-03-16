Беспилотники начали ловить нарушителей на льду Байкала

Дроны начали ловить водителей, выезжающих на лед Байкала вне переправ

Водителей, выезжающих на лед озера Байкал вне переправ, начали ловить с помощью беспилотников. Об этом irk.kp.ru сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Там заявили, что патрульные группы проводят на Байкале контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. Маршруты патрулирования находятся в районах Хужира, Большого Голоустного, Слюдянки и Листвянки — популярных байкальских туристических направлений. Беспилотная авиация МЧС России, в том числе самолетного типа, принимает участие в обнаружении нарушителей.

Как отметили в ведомстве, с помощью дронов выявляются места несанкционированного выезда на лед, а также моментально фиксируются нарушения. На фото и видео попадают государственные номера автомобилей, водители которых выехали на лед Байкала вне ледовых переправ. Информация о них передается в компетентные органы.

20 февраля машина УАЗ, в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая, — провалилась под лед на Байкале.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
