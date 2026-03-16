В аэропорту Дубая произошел инцидент с БПЛА

Топливный резервуар поврежден в результате инцидента с дроном в аэропорту Дубая

В районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.

Там заявили, что команды гражданской обороны города работают над тушением пожара. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

15 марта дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что ОАЭ до последнего прилагали усилия, чтобы быть посредником в переговорах между Ираном и США. По его словам, Абу-Даби продолжают искать решение кризиса на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.