В российском регионе из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
На территории нефтебазы, расположенной в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края, произошло возгорание в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Там заявили, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В оперштабе добавили, что в тушении огня принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Незадолго до этого губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе. По его словам, российские военные уже сбили две воздушные цели.

Несколькими часами ранее сообщалось, что на подлете к Москве более чем за сутки было ликвидировано 139 дронов. На фоне попыток атак столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
