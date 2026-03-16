Аэропорт Дубая приостановил рейсы

В международном аэропорту Дубая временно прекращены рейсы. Об этом сообщается на странице медиаофиса правительства эмирата на странице в социальной сети X.

Управление гражданской авиации Дубая объяснило приостановку полетов мерами предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала.

16 марта стало известно, что в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

До этого дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что ОАЭ до последнего прилагали усилия, чтобы быть посредником в переговорах между Ираном и Соединенными Штатами. По его словам, ОАЭ продолжают искать решение кризиса на Ближнем Востоке.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранский дрон ударил по НПЗ в ОАЭ.