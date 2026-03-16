В России признали незаконной продажу блочных луков для рыбалки

Районный суд Москвы признал запрещенной информацию, размещенную на нескольких интернет-сайтах, где продавались лучные комплекты для рыбалки. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил иски, которые прокуратура подала после мониторинга интернета. В ходе проверки были выявлены страницы со свободным доступом, где продавались лучные комплекты. Чтобы зайти на сайты, не требовалась регистрация. Поэтому любой пользователь мог посмотреть их.

В суде представитель прокуратуры заявил, что такая информация фактически популяризирует запрещенные способы охоты. Ведомство сослалось в обоснование исков на нормы федерального законодательства об охоте и оружии, а также на Правила охоты, утвержденные Минприроды России.

Согласно этим правилам, существует полный запрет на использование самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей», «башмаков» и других самоловов, которые могут навредить людям.

Как отмечается в судебных решениях, свободный доступ к соответствующим сайтам способствует тому, что граждане совершают правонарушения, предусмотренные статьей 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» и статьей 258 УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, это нарушает публичные интересы.

Ранее было названо число осужденных за незаконную рыбалку в России.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
