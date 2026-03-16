Трамп призвал ряд стран присоединиться к операции против Ирана

Трамп: арабским странам нужно присоединиться к операции против Ирана

Арабским странам нужно присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью израильскому телеканалу C14.

По его мнению, страны региона должны это сделать, чтобы Ормузский пролив оставался открытым.

Трамп добавил, что те государства, которые заинтересованы в поставках нефти через канал, должны активнее участвовать в противодействии Исламской Республике.

12 марта глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

