Какие препараты для взрослых нельзя давать детям, объяснил врач

Многие препараты, разрешенные у взрослых, могут быть запрещены к применению у детей или имеют ограничения по возрасту. Среди них, например, аспирин, анальгин, лидокаин и многие другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, эксперт проекта «Я здоров» Татьяна Кашкина.

В общемировой практике случаи передозировок или неправильное применение по возрасту препаратов встречается не редко. При этом некоторые лекарства представляют повышенный риск для здоровья детей.

«Например, применение у детей ацетилсалициловой кислоты (Аспирин) может привести к развитию синдрома Рея — редкого, но тяжелого состояния, сопровождающегося поражением печени и мозга. По официальной инструкции запрещен к применению у детей до 15 лет, с острыми респираторными вирусными заболеваниями. Метамизол натрия (Анальгин) может вызвать развитие агранулоцитоза (снижение в крови количества белых кровяных телец, которое может вызвать сепсис и серьезные инфекции). Запрещен у детей до 15 лет», — рассказала доктор.

Лидокаин может содержаться в стоматологических гелях, средствах для наружного применения, а также в форме растворов для инъекций. Он повышает риск развития нарушения сердечного ритма и судорог.

«Кодеин в составе некоторых противокашлевых препаратов повышает риск развития угнетения дыхания, сонливость, передозировки. Лоперамид — противодиарейный препарат, который также не стоит давать детям. Он замедляет перистальтику кишечника, что может приводить к нарушению кровообращения стенки кишечника. Так как диарея у детей чаще инфекционного характера, то нарушение эвакуации стула может привести и к накоплению токсинов и развитию интоксикации. Метоклопрамид — препарат против тошноты и рвоты тоже запрещен до 15 лет», — заметила доктор.

Также к приему в детском возрасте запрещены: диклофенак, нимесулид, антигистаминные 1-го поколения (хлоропирамин), каптоприл, тетрациклин, ципрофлоксацин, таурин, нафазолин и глюкокортикостероиды.

