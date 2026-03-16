Как отличить отек усталых ног от симптома болезни, рассказал врач

Если из-за отека обувь стала мала, причем только на одной ноге, или если отек визуально виден, то нужно обратиться к врачу. В таком случае отек может быть не нормой, а симптомом варикоза, патологии почек, тромбоза или других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры факультетской хирургии № 1 Пироговского университета Игорь Золотухин.

Каждый вечер в объеме каждой нашей голени в норме появляется дополнительно 50–100 мл при среднем их объеме около 2500 мл. Это вполне нормально, поскольку большую часть дня мы проводим в вертикальном положении, когда отток крови из ног происходит в противоположном силе тяжести направлении. Ночью, в отсутствие фактора гравитации, этот дополнительный объем исчезает. Объем небольшой, но внимательный человек может заметить, однако такой отек считается нормальным и безопасным.

«Когда же стоит начать беспокоиться и когда следует обратиться к врачу? Есть несколько признаков. Во-первых, следует помнить, что для врача отек — это так называемый объективный симптом, то есть увеличение конечности должно быть очевидным при осмотре и может быть зафиксировано, например, при самом простом измерении периметра ноги измерительной лентой и сравнении с другой конечностью или при появлении ямки после надавливания большим пальцем. Поэтому именно визуально определимое, очевидное увеличение объема ноги — это повод для визита в клинику», — заключил доктор.

Другим важным критерием служит односторонность событий, когда вам кажется, что обувь становится тесной только на одной ноге.

«И наконец, следует проконсультироваться со специалистом, если указанные явления происходят на ноге, где есть варикозно расширенные вены. Кроме того, косвенно о возможных проблемах венозной системы может говорить то, что отеки ног начинают вас беспокоить не только в рабочие дни, а даже тогда, когда долгого пребывания в вертикальном положении не было, — например, в выходные дни или в отпуске», — заключил врач.

