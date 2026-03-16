Россияне стали массово продавать взятые в ипотеку квартиры

«Известия»: россияне стали вдвое чаще продавать квартиры ради погашения ипотеки
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В конце 2025 года резко увеличился объем досрочно погашенных ипотечных кредитов. Это произошло за счет продажи заложенного жилья, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России.

Согласно им, таким образом в четвертом квартале прошлого года было закрыто ссуд на 425 млн рублей — это вдвое больше показателя аналогичного периода 2024-го. Всего за год граждане РФ погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Как заявил изданию управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, рост числа подобных сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков. Продажа квартиры по рыночной цене является для них способом погасить долг.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что россиянам не имеет смысла гасить досрочно ипотеку, взятую по старым ставкам 7-9% или по льготным программам. Но при этом все свободные деньги лучше направлять на досрочное погашение жилищного кредита по рыночным ставкам около 20%, отметил он.

