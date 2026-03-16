Триумф «Битвы за битвой»: как прошел «Оскар-2026»

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Лучшим фильмом был признан триллер «Битва за Битвой» Пола Томаса Андерсона (он вдобавок получил личные призы за режиссуру и сценарий), лучшим актером первого плана — Майкл Б. Джордан, сыгравший братьев-близнецов в «Грешниках», лучшей актрисой — звезда «Хамнета» Джесси Бакли.

Также на церемонии, где много шутили над Тимоти Шаламе, на днях неосторожно высказавшемся об опере и балете, наградами были отмечены док «Господин Никто против Путина» и короткометражка «Певцы», в основу которой легло произведение Ивана Тургенева.

