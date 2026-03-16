16 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 16 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 марта в России с профессиональным праздником поздравляют сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью. Мусульмане отмечают Ночь аль-Кадр — одно из главных событий священного месяца Рамадан. В мире празднуют День цветных карандашей. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 марта

* День подразделений экономической безопасности МВД России

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники МВД, занимающиеся борьбой с экономической преступностью и коррупцией. История подразделений началась 16 марта 1937 года, когда по приказу НКВД СССР был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Его работники противостояли воровству на предприятиях, изготовлению фальшивых денег и спекуляции в торговле.

В наши дни подразделения экономической безопасности ведут работу по защите от криминала стратегически важных отраслей экономики, занимаются раскрытием коррупционных преступлений и хищений бюджетных средств.

* День цветных карандашей

День цветных карандашей — праздник всех, кто любит рисовать. Сегодня трудно представить детство без коробки карандашей, которые помогают юным художникам выражать свою фантазию. В этот день проходят мастер-классы по рисованию, выставки детских работ и флешмобы среди иллюстраторов. Взрослые тоже могут присоединиться — например, попробовать антистресс-раскраску.

* Дeнь «Ты вcе дeлaeшь пpaвильнo»

Этот позитивный праздник придумали в США, чтобы поддержать неуверенных в себе людей и тех, кто сомневается в своих решениях. В праздник полезно лишний раз похвалить себя за все старания и сказать: «Я молодец!» Кстати, психологи рекомендуют вести дневник успехов — в него можно записывать даже небольшие достижения. Это поможет поверить в свои силы. Ну а если вам вдруг кто-то скажет, что вы что-то делаете неправильно, просто ответьте: «Не сегодня!»

* Дeнь туши для pecниц

Этот праздник посвящен незаменимому косметическому средству, без которого сложно представить современный макияж. Чтобы сделать ресницы темнее, в старину использовали сажу и растительные красители. Первую коммерческую тушь изобрел химик Эжен Риммель в XIX веке. А современную версию в 1917 году создал Терри Уильямс, основатель компании Maybelline — именно эта дата и стала праздничной.

В этот день визажисты проводят мастер-классы, рассказывая, как выбрать тушь по типу ресниц, а магазины косметики привлекают покупателей скидками на это косметическое средство.

Какие праздники отмечаются 16 марта в других странах

Дeнь пaнды — CШA. Праздник посвящен защите одного из самых милых и редких животных планеты. Известно, что большие панды долгое время находились под угрозой исчезновения. Однако благодаря усилиям экологов популяцию удалось восстановить. В этот день в США проходят лекции о пандах, а пользователи соцсетей делятся их очаровательными фото и видео.

Кстати Большая панда, или бамбуковый медведь, водится только в Китае. С 1957 по 1982 год КНР неоднократно дарила панд дружественным странам в дипломатических целях, чтобы укрепить отношения на международной арене. С 1984 года эта практика прекратилась. Панды могут быть предоставлены в аренду на 10-летний срок за $1 млн в год. Хотя сейчас панд можно увидеть во многих зоопарках, они все равно остаются собственностью республики. Все родившиеся в период аренды медвежата также принадлежат КНР.

Дeнь вакцинации — Индия. Дата напоминает о важности прививок в борьбе с опасными инфекциями. Она связана с успешным запуском программы иммунизации против полиомиелита: 16 марта 1995 года в Индии была введена первая доза пероральной вакцины против этой опасной болезни. В День вакцинации в медучреждениях страны проходят акции и просветительские мероприятия о пользе прививок.

Религиозные праздники 16 марта

* Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Евтpoпия, Клeo­никa и Василиска

Святые Евтропий и Клеоник пострадали за христианство в начале IV века. Они родились в городе Амасия (север современной Турции) и были дружны с Василиском, племянником святого великомученика Феодора Тирона. В период гонений Евтропий и Клеоник отказались приносить жертвы языческим богам и за свою веру в Христа подверглись мучениям. Даже после пыток они не отреклись от христианства: в итоге мучеников распяли на крестах.

Их казнь не ослабила веру Василиска, он активно проповедовал христианство. Святого схватили и подвергли пыткам: заставили ходить в железных сапогах с вбитыми в них гвоздями, а после обезглавили. Во время казни Василиска земля содрогнулась, и присутствующие тотчас уверовали во Христа.

16 марта Православная церковь также чтит память: • преподобной Пиамы Александрийской, девы;

• преподобных Зинона и Зоила;

• преподобномученицы Марфы Ковровой;

• мученика Михаила Строева. Совершается празднование Иконы Божией Матери Волоколамской. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Аббана;

• святого Хериберта Кельнского;

• святого Хосе Габриэля Брочеро.

* Ночь Лейлят аль-Кадр у мусульман

В 2026 году одна из самых важных ночей Рамадана отмечается с 16 на 17 марта. Именно в эту ночь пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Священного Корана. Исламские богословы и ученые называют Лейлят аль-Кадр Ночью Могущества и Предопределения. В это время на землю спускается множество ангелов, а Всевышний проявляет особую милость и прощение. Поэтому ночь Лейлят аль-Кадр мусульмане проводят в молитвах Аллаху и просят его простить все грехи.

Народные праздники и приметы 16 марта

* Евтpoпиeв дeнь, или Мeдвeжьe пpoбуждeниe

День памяти святого Евтpoпия в народе получил название Евтропиев день, или Медвежье пробужденье. В это время ждали выхода медведей из зимней спячки. Считалось, что после пробуждения зверь особенно опасен, поэтому охотники старались не ходить в лес поодиночке. Запрещено было резать скот, чтобы не привлечь внимание хищника запахом мяса и крови. Хозяйки ставили на стол пироги и закуски без мяса.

На Евтропиев день было принято проводить ритуал обращения к солнцу, чтобы оно скорее растопило снег. Для этого наши предки обходили земельный надел крест-накрест. Считалось, что так можно защитить будущие посевы от порчи и вредителей.

У женщин в Евтропиев день были приняты «процедуры омоложения». С вечера в таз набирали чистую воду и опускали туда какой-либо серебряный предмет. А утром его убирали и умывались настоявшейся водой. Согласно поверьям, эта процедура помогала сохранить красоту.

* Приметы

На Евтропиев день принято давать милостыню — совершенное добро обязательно вернется.

После полудня нельзя выбрасывать мусор, иначе в доме не будет достатка.

Выходить из дома и возвращаться нужно спиной вперед, чтобы не привлечь нечистые силы.

Если в этот день дует сильный ветер — весна будет затяжной и холодной.

Теплая и ясная погода — к ранней весне и хорошему урожаю.

Если начинают громко петь птицы — тепло не за горами.

Какие исторические события произошли 16 марта

* 1521 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

* 1802 год — актом конгресса США основана Военная академия в Вест-Пойнте. Это старейшее военное учебное заведение страны, подготовившее десятки выдающихся генералов, включая Улисса Гранта и Дуайта Эйзенхауэра.

* 1831 год — вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

* 1870 год — в Нижнем Новгороде запустили первую мартеновскую печь. Она предназначена для переплавки передельного чугуна и лома черных металлов в сталь.

* 1915 год — в Петрограде полиция закрыла культовый клуб артистов и поэтов «Бродячая собака», который был центром культурной жизни Серебряного века. В его стенах выступали поэты Александр Блок, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие.

* 1917 год — князь Михаил Александрович (младший брат Николая II) отрекся от власти в пользу Временного правительства.

* 1921 год — объявлено о начале перехода к НЭПу на закрытии X съезда РКП(б).

* 1927 год — Оптико-механический трест впервые в СССР начал массовое производство линз для очков.

* 1926 год — американский инженер Роберт Годдард провел первое успешное испытание ракеты на жидком топливе.

* 1936 год — с конвейера Горьковского автозавода сошел первый советский лимузин ГАЗ-М1. Этот автомобиль использовался партийными работниками, милицией и таксопарками СССР.

* 1962 год — секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил, что у СССР есть межконтинентальная ракета.

* 1968 год — американские войска уничтожили южновьетнамскую деревню Милай (Сонгми).

* 1988 год — в ходе ирано-иракской войны ВВС Ирака произвели химическую атаку на город Халабджа, жертвами которой стали тысячи курдов.

* 1995 год — Миссисипи формально ратифицировала 13-ю поправку к конституции США, одобрив отмену рабства. Как стало известно позже, ратификация не была признана официально из-за того, что власти штата не отправили документы в Федеральный реестр США.

* 2014 год — в ходе общекрымского референдума абсолютное большинство жителей проголосовало за присоединение к России.

Дни рождения и юбилеи 16 марта

* В 1740 году родился Якоб Швепп — немецкий часовщик и предприниматель, который основал компанию Schweppes, производящую газированные напитки.

* В 1789 году родился Георг Симон Ом — немецкий физик, открывший закон электрического сопротивления, названный его именем.

* В 1851 году родился Мартин Бейеринк — один из основоположников микробиологии и вирусологии.

* В 1859 году родился Александр Попов — русский физик и один из пионеров радио, чьи изобретения стали основой современной радиосвязи.

* В 1884 году родился Александр Беляев — советский писатель-фантаст, автор культовых произведений «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия».

* В 1911 году родился Йозеф Менгеле — нацистский врач концлагеря Освенцим, проводивший жуткие медицинские опыты на узниках.

* В 1927 году родился Владимир Комаров — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый космонавт, погибший во время полета.

* В 1935 году родился Сергей Юрский — советский и российский актер театра и кино, известный по фильмам «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и многим другим картинам.

* В 1936 году родился Реймонд Ваган Дамадьян — врач и физик армянского происхождения, создатель МРТ магнитно-резонансной томографии.

* В 1941 году родился Бернардо Бертолуччи — итальянский режиссер, снявший культовые фильмы «Последний император» и «Мечтатели».

Кто отмечает дни рождения

* 73 года исполняется Изабель Юппер — французской актрисе театра и кино, звезде фильмов «Пианистка» и «8 женщин».

* 62 года исполняется Гору Вербински — режиссеру, автору фильма «Звонок» и цикла «Пираты Карибского моря».

* 62 года исполняется Эйч Пи Бакстеру — вокалисту немецкой группы Scooter, автору хитов, под которые зажигали в 1990-х и 2000-х.

* 59 лет исполняется Богдану Титомиру — российскому рэп-исполнителю, одной из главных звезд 1990-х.

* 52 года исполняется Екатерине Волковой — российской актрисе театра и кино.

* 40 лет исполняется Дайсукэ Такахаси — японскому фигуристу-одиночнику и танцору на льду, призеру Олимпийских игр, победителю финала Гран-при (2012).

* 37 лет исполняется Блэйку Гриффину — американскому баскетболисту, участнику НБА и чемпиону конкурса по броскам сверху.

* 33 года исполняется Давиду Манукяну — российскому блогеру, рэп-исполнителю и бывшему участнику «Танцев со звездами».