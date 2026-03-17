Раскрыты имена ведущих премии «МУЗ-ТВ 2026»

Раскрыты имена ведущих музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026». Об этом сообщает корреспондентка «Газеты.Ru», присутствующая на пресс-завтраке премии.

Среди ведущих в 2026 году оказались Владимир Маркони, Ваня Дмитриенко, Лера Кудрявцева, Николай Басков, Дима Масленников, Регина Тодоренко.

Телеканал «МУЗ-ТВ» назвал XXI церемонию «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Церемония вручения состоится 6 июня в Live Арена. В пресс-службе телеканала обещают, что «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» начнет писать новую историю, подводя музыкальные итоги прошедшего года.

XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии «МУЗ-ТВ» прошла в Москве 7 июня 2025 года. Площадкой для ее проведения стала «Live Арена». Вели церемонию Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, MIA BOYKA и Николай Басков.

