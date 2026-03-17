Подозреваемого в расправе над москвичкой футболиста могли завербовать через чаты ставок

Мошенники могли найти футболиста, подозреваемого в расправе над предпринимательницей в Москве, в одном из чатов по ставкам на спорт. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, молодой человек решил обойти официальный запрет, из-за которого профессиональные игроки не могут делать ставки. Он якобы не мог зарегистрироваться в официальных приложениях, поэтому нашел чат, в котором иногда делал прогнозы. Мошенники могли найти футболиста именно в этом чате.

«Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили футболисту, что ему нужно принять участие в некоторых мероприятиях, а иначе против него заведут уголовное дело», – сообщается в публикации.

Не исключается, что подозреваемая в пособничестве была завербована подобным образом. Ее могли найти в чате, где поклонники обсуждали инди-игру.

В результате и футболист, и девушка стали фигурантами уголовных дел после инцидента в квартире на Строгинском бульваре в Москве. Молодой человек, как предполагается, расправился с предпринимательницей, вскрыл ее сейф и сбросил из окна все ценности. Их подхватила подозреваемая и передала другому курьеру.

Ранее стали известны подробности о личности девушки, помогавшей футболисту в нападении в Москве.