Стало известно, что произошло с пропавшей в горах Дагестана семьей

РЕН ТВ: семья, пропавшая в горах Дагестана, застряла на авто в снегу

В Дагестане нашли трех пропавших, включая ребенка. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Пропавшие — жители села Гагатли Ботлихского района. Их машина застряла в снегу. Они смогли выбраться из западни и вернуться», – говорится в публикации.

По данным источника, семья сама вернулась домой. В результате произошедшего никто не пострадал.

17 марта Telegram-канал 112 сообщил, что три человека выехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Во второй половине дня автомобиль семьи проехал пост ДПС, но не доехал до поселка. Тогда людей начали искать.

