Стало известно, что произошло с пропавшей в горах Дагестана семьей

В Дагестане нашли трех пропавших, включая ребенка. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Пропавшие — жители села Гагатли Ботлихского района. Их машина застряла в снегу. Они смогли выбраться из западни и вернуться», – говорится в публикации.

По данным источника, семья сама вернулась домой. В результате произошедшего никто не пострадал.

17 марта Telegram-канал 112 сообщил, что три человека выехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Во второй половине дня автомобиль семьи проехал пост ДПС, но не доехал до поселка. Тогда людей начали искать.

До этого в Оренбурге BMW с людьми разбилась в серьезной аварии. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что иномарка на скорости влетает в столб, от удара ее детали разлетаются по проезжей части. По предварительным данным, в результате произошедшего 20-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и еще двое пассажиров пострадали: прибывшие медики госпитализировали оренбуржцев с различными травмами.

Ранее иномарки с россиянами разбились в жестком ДТП.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
