В Иране заявили об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху

SNN: иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, утверждает иранский телеканал SNN.

«Сегодня ракеты Ирана поразили позиции в оккупированном Иерусалиме, всего в нескольких метрах от офиса премьер-министра сионистского режима Нетаньяху», — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, ряд израильских СМИ сообщили, что была перехвачена только одна иранская ракета, а остальные, пройдя через систему противовоздушной обороны, достигли своих целей.

Накануне сообщалось, что осколки от сбитой израильской ракеты упали на крышу здания Греческого православного патриархата в Иерусалиме, всего в нескольких метрах от Храма Гроба Господня.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
