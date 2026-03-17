Жителей Петербурга предупредили о возможном отключении мобильного интернета

В Санкт-Петербурге 17 марта возможны отключения мобильного интернета в целях безопасности. Об этом сообщил комитет по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга.

Комитет рекомендует использовать для выхода в интернет городской Wi-Fi «SPB_FREE», доступ к которому осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

