В Петербурге на пороге ЗАГСа обнаружили мальчика без верхней одежды и обуви

Сотрудники ЗАГСа в Петербурге нашли у себя в здании трехлетнего мальчика без верхней одежды. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Капитанской улице. По данным издания, на ребенке было только белье, обуви и теплой одежды на малолетнем не было. В беседе с сотрудниками он рассказал, что ищет мать.

Вскоре родительница пришла в учреждение. Как выяснилось, женщина оставила сына дома и отправилась гулять с собакой. Мальчик тем временем сам вышел на улицу и стал плакать. Один из прохожих завел его в ЗАГС, где сотрудники позвонили в экстренные службы. Как выяснили сами работники, ребенок живет в доме неподалеку.

«Полиция отправилась туда и нашла женщину, которая возвращалась с прогулки с собакой», – сообщается в публикации.

