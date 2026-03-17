Власти Кубы сообщили, что электроснабжение на острове восстанавливают

На Кубе восстанавливают Национальную систему энергоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики в Москве.

«Ведется работа для восстановления национальной электроэнергетической системы», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Накануне компания Unión Eléctrica de Cuba в соцсети Х сообщила, что на Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система.

О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Так, один из них произошел произошел 10 марта, второй — 4 марта.

15 марта жители Кубы устроили акцию протеста из-за энергетического кризиса и разгромили офис правящей коммунистической партии в городе Морон. Правоохранители задержали пятерых участников митинга. Власти сообщили о случаях вандализма и отметили, что участники акции бросали камни.

Ранее сообщалось, что Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!