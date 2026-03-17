Назван простой способ снизить тревожность за 24 минуты

Прослушивание специально подобранной музыки в течение 24 минут может заметно снизить уровень тревожности. К такому выводу пришли психологи из Университета Торонто Метрополитен, проведя рандомизированное клиническое исследование. Музыка сопровождалась так называемой аудиальной ритмической стимуляцией — методом, который использует звуковые ритмы для воздействия на мозговую активность. Работа опубликована в журнале PLOS Mental Health.

Тревожные расстройства остаются одной из самых распространенных психологических проблем. Обычно их лечат медикаментами или когнитивно-поведенческой терапией. Однако такие методы не всегда доступны: лекарства могут вызывать побочные эффекты, а терапия требует времени и финансовых затрат.

Поэтому ученые ищут дополнительные способы снижения тревожности, которые были бы простыми и доступными. Одним из таких вариантов может стать цифровая музыкальная терапия — специальные аудиотреки, которые можно слушать практически в любых условиях.

Исследование провели психологи Даниэль Маллен и Фрэнк Руссо из Университета Торонто Метрополитен совместно с компанией LUCID, занимающейся разработкой цифровых терапевтических технологий.

В эксперименте участвовали 144 взрослых человека с умеренным уровнем тревожности. Все участники уже принимали лекарства для контроля симптомов. Добровольцев случайным образом разделили на четыре группы. Одна группа слушала 24 минуты розового шума, который использовался как контроль. Остальные слушали музыку с аудиальной ритмической стимуляцией в течение 12, 24 или 36 минут.

До и после прослушивания участники заполняли стандартизированные психологические опросники, позволяющие оценить уровень тревоги и настроение.

Результаты показали, что музыка с ритмической стимуляцией заметно снижала как когнитивные, так и физические проявления тревожности по сравнению с розовым шумом. Участники также сообщали об улучшении эмоционального состояния.

Самый выраженный эффект наблюдался при прослушивании музыки в течение 24 минут. Сеанс такой длительности оказался столь же эффективным, как и 36-минутный, и значительно лучше, чем 12-минутный.

«Мы наблюдаем своеобразную зависимость эффекта от длительности прослушивания. Около 24 минут — оптимальный баланс: этого достаточно, чтобы заметно снизить тревожность, но при этом человеку не нужно выделять слишком много времени», — объяснил профессор психологии Фрэнк Руссо.

По мнению авторов работы, подобные аудиопрограммы могут стать удобным дополнительным инструментом для управления стрессом и тревожностью. Однако ученые подчеркивают, что они не заменяют профессиональное лечение и требуют дальнейших исследований.

Ранее россиянам объяснили, почему во сне чаще возникают тревожные сюжеты.