Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ходе наступления освободили населеные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российски силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также заявил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО) российская армия продвигается по всем направлениям.

До этого Герасимов также раскрыл, что самые активные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении, где российские штурмовики освобождают Красный Лиман. По его словам, здесь российская группировка войск «Запад» контролирует более половины города Красный Лиман в ДНР.

Ранее Пушилин заявил о возможности охвата Славянска.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!