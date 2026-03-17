МО: ВС РФ освободили Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ходе наступления освободили населеные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российски силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также заявил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО) российская армия продвигается по всем направлениям.

До этого Герасимов также раскрыл, что самые активные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении, где российские штурмовики освобождают Красный Лиман. По его словам, здесь российская группировка войск «Запад» контролирует более половины города Красный Лиман в ДНР.



Ранее Пушилин заявил о возможности охвата Славянска.