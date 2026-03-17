В Госдуме раскрыли причину последних крупных сбоев мобильного интернета

Наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой – речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. В ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется, пообещал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, связь уже начинает восстанавливаться на фоне того, что пусконаладочные работы подходят к завершению.

«Наверное, в каждом крупном мегаполисе в пределах недели-максимум двух – это система, когда проверяются нагрузки, протоколы прописываются. Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика. Все эти сбои – перенастройка, никакие не блокировки», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

Он также напомнил о создании белых списков сайтов, доступных россиянам даже при отключении мобильного интернета. Свинцов также заверил, что никогда не поддерживал блокировку каких-либо ресурсов, а выступал за развитие технических возможностей, которые в случае угрозы террористической атаки могут оперативно заблокировать технологию наведения – например, спутник Илона Маска.

«Наверняка есть технические средства, которые позволят искажать этот сигнал, чтобы нельзя было управлять беспилотниками на территории РФ. Это, видимо, следующий шаг», — заявил парламентарий.

Напомним, в сентябре 2025 года Минцифры создало «белый список» сайтов, которые смогут работать в России в случае отключения интернета. В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, а также сайты крупнейших банков — Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф и Газпромбанка. Такой шаг поможет минимизировать неудобства для граждан, отметили в министерстве.

