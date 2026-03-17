Таиланд обратился к России из-за нефти

Reuters: Таиланд на фоне роста цен на топливо обсудил с РФ закупки нефти
Власти Таиланда на фоне роста цен на топливо и снижения внутренних запасов обсудили с Россией поставки нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьера Пхипхата Ратчакитпракарна.

Отмечается, что Таиланд стал еще одной страной в Азии, столкнувшейся с топливным кризисом из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

«Министр иностранных дел [Таиланад], господин Сихасак Пхуангкеткео вчера отправился на международную конференцию в Европу... и там уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно», — поделился Ратчакитпракарна.

Накануне замминистра торговли южноазиатской республики Раджеш Агарвал заявил, что Индия нарастила закупки нефти в России. Увеличение импорта топлива из РФ произошло на фоне нестабильности с поставками углеводородов из Персидского залива.

Известно, что Бангладеш также попросил США разрешить закупку российской нефти, чтобы смягчить острый дефицит энергоресурсов.

Ранее индийский госбанк отказался обрабатывать платежи за разрешенную США закупку российской нефти.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
