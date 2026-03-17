В РНЦХ подготовили первых в России врачей в области здорового долголетия

Первые в стране специалисты по медицине здорового долголетия получили дипломы в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. Обучение прошли врачи из 50 регионов России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.

Подготовка велась на базе Института биологии старения и медицины здорового долголетия. Это первый выпуск по программам дополнительного профессионального образования «Медицина здорового долголетия» и «Медицина здорового долголетия: организация центра и практические навыки».

Появление новой специализации связано с государственными планами по развитию системы профилактической медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает введение в номенклатуру медицинских должностей позиции «врач по медицине здорового долголетия», а также создание центров медицины здорового долголетия в регионах.

Отмечается, что медицина здорового долголетия ориентирована на увеличение продолжительности здоровой жизни человека. Ее главный фокус — не отдельное заболевание, а динамика биологических процессов в организме и выявление рисков, которые со временем могут привести к болезням и ускоренному старению.

«Именно на этом этапе профилактика наиболее эффективна. Сегодня у врачей уже есть инструменты, позволяющие влиять на траекторию здоровья задолго до появления диагнозов», — отметил директор РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, академик РАН Константин Котенко.

По словам эксперта, программа обучения построена таким образом, чтобы специалисты могли сразу применять полученные знания на практике в своих регионах.

Слушателями курсов стали врачи по медицинской профилактике, терапевты, врачи семейной медицины, а также руководители Центров здоровья – будущих Центров медицины здорового долголетия. Они будут участвовать в формировании новой системы профилактической медицины в регионах.

