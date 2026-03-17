Сеть Modis объявила о банкротстве

Ъ: сеть магазинов одежды Modis подала в суд Москвы заявление о банкротстве

Компания «Одежда 3000», управляющая магазинами Modis, обратилась 13 марта в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве после серьезных финансовых проблем. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Как пишет издание, компания столкнулась с трудностями после ухода из жизни основателя сети Игоря Сосина.

По результатам 2024 года выручка сети рухнула на треть, а чистый убыток составил 1,5 млрд рублей по сравнению с прибылью годом ранее, уточняют журналисты.

«КоммерсантЪ» отмечает, что в феврале нынешнего года компания официально уведомила о своей неплатежеспособности, а ее основным кредитором оказался китайский импортер Shanghai Newidea International Trade, которому удалось взыскать через суд с Modis 44 млн юаней (около 570 млн рублей).

Эксперты полагают, что банкротство Modis связано с высокой кредитной нагрузкой и отсутствием новых инвесторов. Кроме того, «КоммерсантЪ» приводит слова юристов, которые сообщили, что наследники Соснина не сумели вовремя привлечь стратегического партнера, что в свою очередь не позволило спасти бизнес.

Сложностей добавили падение спроса на одежду и обувь в России и рост доли онлайн-продаж, говорится в материале.

В июне прошлого года суд начал банкротство сети магазинов Incity.



