Ученый рассказал, какие изменения ждут российских водителей с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения. О том, как изменятся правила для водителей и авторынок в целом, рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Одним из ключевых изменений стало расширение функционала электронных паспортов транспортных средств. Теперь в единой цифровой системе будет храниться больше информации об автомобиле. Помимо технических характеристик, в базе появятся сведения о диагностической карте, страховом полисе, смене собственников и возможных ограничениях.

Синхронизация баз данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков упростит контроль за полисами ОСАГО. Инспекторы смогут проверять наличие страховки в режиме реального времени. При этом предъявлять полис при регистрации автомобиля больше не потребуется — дилеры смогут передавать данные напрямую в ГАИ. Однако обязанность оформлять страховку сохраняется, и штраф за ее отсутствие по-прежнему действует.

Также изменился порядок регистрации транспортных средств после продажи. Бывший владелец теперь может сразу снять автомобиль с учета, что позволит избежать штрафов за нарушения, совершенные новым владельцем.

Корректировки коснулись и системы подготовки водителей. Для категории B количество часов практического вождения увеличено с 38 до 42, а теоретическую часть обучения разрешено проводить с использованием дистанционных технологий.

Одновременно усилилась ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения. Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличен до 3000 рублей. За превышение на 40–60 км/ч предусмотрено наказание от 4000 до 5000 рублей, а за превышение более чем на 60 км/ч — 7000 рублей или лишение водительских прав на полгода.

Кроме того, введена ответственность за использование телефона за рулем без системы громкой связи. В некоторых регионах такие нарушения уже начали фиксировать автоматические камеры. За мелкие технические неисправности автомобиля, например неработающие лампы или трещины на лобовом стекле, также предусмотрен штраф в 500 рублей.

«Рекомендации для водителей остаются простыми: соблюдать правила дорожного движения и следить за техническим состоянием автомобиля. Контроль скорости, отказ от использования телефона за рулем и внимательный выбор места парковки помогут избежать лишних расходов», — подчеркнул Сергей Пестриков.

По оценке эксперта, большинство изменений носит уточняющий характер и не окажет серьезного влияния на экономику авторынка. Исключением может стать сегмент такси, где новые требования к локализации автомобилей способны привести к дополнительным затратам перевозчиков и потенциальному росту тарифов.

