В России прогнозируют проблемы в авиаотрасли из-за войны на Ближнем Востоке

Дефицит авиационных запчастей и проблемы с обслуживанием самолетов прогнозируются в России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В материале отмечается, что российские авиакомпании использовали Дубай как один из логистических хабов для поставки запчастей по «серой» схеме. Чаще всего через ОАЭ заказывались расходные материалы для бортов.

После начала американо-израильской операции против Ирана ситуация резко ухудшилась, и авиакомпании теперь вынуждены использовать для поставок Китай и страны Центральной Азии.

Кроме того, проблемным становится и обслуживание двигателей самолетов, которое часть авиакомпаний РФ проводила в Иране. Ситуация может коснуться популярных Boeing 737 и Airbus A320.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов подчеркнул, что ситуация с запчастями для воздушных судов остается контролируемой.

В феврале сообщалось, что в Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing.

