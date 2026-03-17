В России прогнозируют проблемы в авиаотрасли из-за войны на Ближнем Востоке

SHOT: в РФ ожидают дефицита авиационных запчастей из-за войны на Ближнем Востоке
Дефицит авиационных запчастей и проблемы с обслуживанием самолетов прогнозируются в России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В материале отмечается, что российские авиакомпании использовали Дубай как один из логистических хабов для поставки запчастей по «серой» схеме. Чаще всего через ОАЭ заказывались расходные материалы для бортов.

После начала американо-израильской операции против Ирана ситуация резко ухудшилась, и авиакомпании теперь вынуждены использовать для поставок Китай и страны Центральной Азии.

Кроме того, проблемным становится и обслуживание двигателей самолетов, которое часть авиакомпаний РФ проводила в Иране. Ситуация может коснуться популярных Boeing 737 и Airbus A320.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов подчеркнул, что ситуация с запчастями для воздушных судов остается контролируемой.

В феврале сообщалось, что в Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing.

Ранее в авиаотрасли оценили безопасность возвращения законсервированных самолетов.

 
