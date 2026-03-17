В Москве оказались побиты вековые рекорды температуры воздуха

В Москве и Московском регионе в середине марта установилась аномально теплая погода. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, с 12 по 16 марта были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов для этих дат. Об этом «Газете.Ru» сообщили университета.

Так, 12 марта максимальная температура впервые за 148 лет наблюдений достигла 13,6 °C. Уже на следующий день, 13 марта, воздух прогрелся до 15,1 °C, превысив предыдущий рекорд 1997 года сразу на три градуса. 15 марта температура составила 11,5 °C, что также оказалось выше прежнего максимума. Кроме того, 14 марта повторился рекорд прошлого года — 13,5 °C.

Помимо дневных значений, синоптики отметили и рекордно высокие среднесуточные температуры. Например, 13 марта она достигла 9,2 °C. В целом, начиная с 10 марта, температура воздуха в течение шести дней подряд превышала климатическую норму как минимум на семь градусов.

Причиной столь необычной погоды стали особенности атмосферной циркуляции. Как объяснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, Москва оказалась на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

«С юго-восточными потоками в регион поступал очень тёплый континентальный тропический воздух из Средней Азии и Ирана. При этом антициклон обеспечил ясную погоду и интенсивный приток солнечной радиации, что дополнительно усилило потепление», — отметил Локощенко.

Резкое повышение температуры привело к активному таянию снега. За последнюю неделю высота снежного покрова в Москве сократилась сразу на 30 сантиметров — с 59 до 29 см. Тем не менее, окончательное исчезновение снега пока не произошло из-за его значительного накопления в течение зимы.

Несмотря на рекордные показатели, специалисты подчеркивают, что такая погода не считается опасной. По словам Локощенко, критерии аномально жаркой погоды применяются только к периоду с апреля по сентябрь.

«Март относится к холодному сезону, поэтому даже рекордно высокие температуры в это время не представляют существенной угрозы для здоровья людей и экономики», — пояснил он.

Абсолютный рекорд марта в Москве — 19,5 °C — при этом остался не побит.

