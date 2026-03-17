Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В Москве оказались побиты вековые рекорды температуры воздуха

МГУ:в Москве зафиксирована серия температурных рекордов
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве и Московском регионе в середине марта установилась аномально теплая погода. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, с 12 по 16 марта были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов для этих дат. Об этом «Газете.Ru» сообщили университета.

Так, 12 марта максимальная температура впервые за 148 лет наблюдений достигла 13,6 °C. Уже на следующий день, 13 марта, воздух прогрелся до 15,1 °C, превысив предыдущий рекорд 1997 года сразу на три градуса. 15 марта температура составила 11,5 °C, что также оказалось выше прежнего максимума. Кроме того, 14 марта повторился рекорд прошлого года — 13,5 °C.

Помимо дневных значений, синоптики отметили и рекордно высокие среднесуточные температуры. Например, 13 марта она достигла 9,2 °C. В целом, начиная с 10 марта, температура воздуха в течение шести дней подряд превышала климатическую норму как минимум на семь градусов.

Причиной столь необычной погоды стали особенности атмосферной циркуляции. Как объяснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, Москва оказалась на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

«С юго-восточными потоками в регион поступал очень тёплый континентальный тропический воздух из Средней Азии и Ирана. При этом антициклон обеспечил ясную погоду и интенсивный приток солнечной радиации, что дополнительно усилило потепление», — отметил Локощенко.

Резкое повышение температуры привело к активному таянию снега. За последнюю неделю высота снежного покрова в Москве сократилась сразу на 30 сантиметров — с 59 до 29 см. Тем не менее, окончательное исчезновение снега пока не произошло из-за его значительного накопления в течение зимы.

Несмотря на рекордные показатели, специалисты подчеркивают, что такая погода не считается опасной. По словам Локощенко, критерии аномально жаркой погоды применяются только к периоду с апреля по сентябрь.

«Март относится к холодному сезону, поэтому даже рекордно высокие температуры в это время не представляют существенной угрозы для здоровья людей и экономики», — пояснил он.

Абсолютный рекорд марта в Москве — 19,5 °C — при этом остался не побит.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!