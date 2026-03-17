Президент Финляндии призвал воспринимать слова Трампа о НАТО всерьез

Стубб: Трамп всерьез может обменять НАТО на проход через Ормузский пролив

Президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников всерьез воспринимать слова президента США Дональда Трампа, когда тот ставит под сомнение существование НАТО ради прохода через Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg.

«Очевидно, мы должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент США. Те страны, которые обладают возможностями и желанием помочь США, сделают это и должны это сделать», — поделился президент Финляндии.

Он добавил, что для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо посредничество, и европейцы или Индия могли бы принять в этом участие.

17 марта министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии.

14 марта президент Трамп заявил, что некоторые страны могут направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его безопасность. При этом глава США сказал, что не верит в то, что союзники по НАТО могут помочь Соединенным Штатам, и пообещал альянсу плохое будущее в случае отказа. Также американский лидер говорил, что США запомнят решение союзников.

