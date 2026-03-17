Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Финляндии призвал воспринимать слова Трампа о НАТО всерьез

Стубб: Трамп всерьез может обменять НАТО на проход через Ормузский пролив
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников всерьез воспринимать слова президента США Дональда Трампа, когда тот ставит под сомнение существование НАТО ради прохода через Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg.

«Очевидно, мы должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент США. Те страны, которые обладают возможностями и желанием помочь США, сделают это и должны это сделать», — поделился президент Финляндии.

Он добавил, что для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо посредничество, и европейцы или Индия могли бы принять в этом участие.

17 марта министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии.

14 марта президент Трамп заявил, что некоторые страны могут направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его безопасность. При этом глава США сказал, что не верит в то, что союзники по НАТО могут помочь Соединенным Штатам, и пообещал альянсу плохое будущее в случае отказа. Также американский лидер говорил, что США запомнят решение союзников.

Ранее в Европе испугались одного решения США по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
