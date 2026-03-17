Бывший военный объяснил, чем обернется для США захват иранского острова Харк

Бражник: попытка США захватить остров Харк в Иране обернется потерями из-за мин
Попытка захвата иранского острова Харк может обернуться для США серьезными потерями. Об этом сообщил «Известиям» бывший начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

Эксперт обратил внимание, что у Соединенных Шатов достаточно возможностей, чтобы перебросить на остров десант. При этом он допустил, что Иран сделает все, чтобы не допустить этой высадки. В частности, иранские военные могут использовать противодесантные мины, морские дроны и беспилотники, отметил Бражник.

«При использовании мин нынешнего поколения будет создан барьер, позволяющий противостоять десантной операции», — сказал он.

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В свою очередь в Иране утверждают, что заявления представителей США не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов, что эксперты называют подготовкой к возможному захвату острова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали превратить в пепел нефтегазовые объекты США в случае атаки остров Харк

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
