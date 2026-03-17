Названа причина распространения заболеваний скота в Новосибирской области

Человеческая халатность стала причиной распространения заболеваний скота в подсобных хозяйствах в Новосибирской области. Об этом в ходе брифинга заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, сообщает ТАСС.

«Это халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил», — сказал он.

Шмидт добавил, что на данный момент нормативно и процессуально модель ведения личного подсобного хозяйства не определена.

Накануне министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов заявил, что в Новосибирской области введен режим ЧС в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота.

По его словам, данная мера позволит более эффективно координировать действия и не даст свободно перемещаться животным и продукции животного происхождения.

Шинделов добавил, что в регионе были проведены необходимые мероприятия, после которых не наблюдалось появления новых очагов. Он пояснил, что последние очаги заболеваний были выявлены в начале марта.



Ранее новосибирский Минсельхоз оценил влияние вспышек болезней у скота на продажи мяса.