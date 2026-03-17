В ГД предложили давать аллергикам отпуск в период цветения

Леонов: аллергикам нужно давать право на удаленку или отпуск в период цветения

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что аллергикам необходимо давать право на удаленную работу или отпуск в период активного цветения растений. Об этом сообщает ТАСС.

«В период активного цветения <...> работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии», — отметил депутат.

Если такой возможности нет, то необходимо переводить сотрудников с выраженными симптомами аллергии на дистанционный формат работы, если есть возможность работать удаленно, добавил Леонов.

По его словам, сезон аллергии в Центральной России может начаться уже в конце марта.

17 марта иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа заявила, что в России начинается сезон цветения – в некоторых южных регионах уже начинают «пылить» ольха и другие деревья.

По ее словам, аллергики уже начали чувствовать симптомы недомогания, у многих обострилась бронхиальная астма. Она призвала вовремя обратиться к врачу и получить рекомендации – возможно, придется принимать антигистаминные препараты. Кроме того, аллергикам важно следить за питанием. В частности, страдающим от аллергии людям запрещают есть свежие яблоки, так как они могут произвести похожий на березу эффект, заключила Лапа.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно начинать прием средств от аллергии.