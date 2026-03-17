Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, которая вернулась с Игр из Италии, сообщает сайт партии.

«Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить», — сказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

В составе российской команды выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.



